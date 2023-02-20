GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
ABONE OL

Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

20.02.2023 - 15:20 | | DHA
Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti. 

Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLER

'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının detayları belli oldu! Bedelsizde süre en az 3 ay

'Evim Yuvam Olsun' kampanyasının detayları belli oldu! Bedelsizde süre en az 3 ay

Tarihi Pertevniyal Lisesi öğrencileri eşyalarını topladı

Tarihi Pertevniyal Lisesi öğrencileri eşyalarını topladı

Görüntüler filmden değil, deprem bölgesinden! Enkaz arasında piyano çaldı

Görüntüler filmden değil, deprem bölgesinden! Enkaz arasında piyano çaldı