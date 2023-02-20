Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti.