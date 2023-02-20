Metrobüs arızası nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
20.02.2023 - 15:20 | | DHA
Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti.