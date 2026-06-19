Metro raydan çıktı 3 yolcu yaralandı

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Kaza, saat 19.00 sıralarında M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Bostancı İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sefer gerçekleştiren metro bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve UMKE ekipleri geldi. Trende bulunan kişiler ekipler tarafından tahliye edilirken, bazı yolcuların tünelde yürüyerek istasyondan çıktığı görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu. Kazanın ardından metro hattında seferlerde aksama yaşanırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE personeli yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli sağlık tedbirlerini almış olup, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. (DHA)