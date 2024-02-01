GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Metro istasyonunda bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var
ABONE OL

Metro istasyonunda bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

01.02.2024 - 09:00 | | DHA
Metro istasyonunda bıçaklı kavga! Ölü ve yaralı var

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova Metro İstasyonunda meydana geldi. Metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında amca çocukları olduğu öğrenilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız (19) vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

Emekliye zam farkı hesaba yatıyor! Tarih verildi, işte detaylar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekliye zam farkı hesaba yatıyor! Tarih verildi, işte detaylar...Haberin Tüm Görselleri

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Emirhan Yıldız yaşamını yitirdi. Kuzeni Serdar Yıldız'ın tedavisi sürerken, Emirhan Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü ortak çalışmada şüpheliler K.P. (17) ve Y.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Kar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Kar İstanbul'un merkezine yağacak! Meteoroloji son hava raporunu açıklarken uzman isim tarih vererek uyardı

Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa’da 2 katlı ev çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34

Ardahan’da Sibirya soğukları: Eksi 34