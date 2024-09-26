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Metin Arolat'ın son görüntüleri

Kadıköy'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın (52) kalp krizi geçirdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

26.09.2024 - 09:20 |
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Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahne aldığı sırada seyirciler arasında fenalaştığı anlara ait son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayakta şarkı söyleyen şarkıcının dinlenmek için oturduğu sırada kendinden geçerek devrildiği görülüyor. Çevredekilerde şarkıcıya müdahale etmeye çalışıyo

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