GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeteoroloji'den son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi! Günlerce sürecek çok sayıda ilde...
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi! Günlerce sürecek çok sayıda ilde...
ABONE OL

Meteoroloji'den son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi! Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

Çok yoğun kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Saat verildi, çok kuvvetli geliyor. Kar ve yağışlar bitti derken mart ayının ilk gününde yeniden etkisini göstermeye başlıyor. Günlerce yağışlı hava devam edecek. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalması bekleniyor. Marmara'nun batısı ve Kuzey Ege kıyıları haricinde tüm ülkede hava yağışlı olacak. Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlar yeni ayın ilk gününde havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Kar yağışı hangi illerde var? İstanbul'a kar geliyor mu? Hava önümüzdeki günlerde nasıl olacak? MGM haritayı paylaşarak duyurdu. Son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklaması...

01.03.2022 - 09:41 |
Meteoroloji'den son dakika yoğun kar yağışı açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi! Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

Kar yağışı ve yağmur ile ilgili son dakika açıklamaları! Çok kuvvetli geliyor ve başlıyor. MGM haritayı paylaştı ve duyurdu, günlerce sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nun batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

 

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YARIN HAVA DURUMU

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

BUGÜN HAVA NASIL? BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin ve doğusunun yağmurlu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TEKİRDAĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Rakımı 1100-1300 metre üzeri olan olan yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzey ve batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece va sabah saatlerinde kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmr ve karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmr ve karla karışık yağmurlu

Meteorolojiden son dakika yoğun kar yağışı açıklaması Çok kuvvetli geliyor, saat verildi Günlerce sürecek çok sayıda ilde...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey va batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
İlgili Haber
28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
Ege'de korkutan deprem! Fena salladı
İlgili Haber
Ege'de korkutan deprem! Fena salladı
Bakan Koca açıkladı: Çok kısa bir zaman içinde başlatılacak
İlgili Haber
Bakan Koca açıkladı: Çok kısa bir zaman içinde başlatılacak
Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi
İlgili Haber
Koronavirüs ile ilgili flaş uyarı: Artan vakaların nedeni maskenin ihmal edilmesi

GÜNCEL HABERLER

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

Sıradaki Haber
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

Sıradaki Haber
Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

Sıradaki Haber