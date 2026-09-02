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Meteoroloji’den sağanak uyarısı! 6 il ve çevresinde gök gürültülü yağış bekleniyor

02.09.2026 - 10:18Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Meteoroloji’den sağanak uyarısı! 6 il ve çevresinde gök gürültülü yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül 2026 hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2026 hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabahın ilk saatlerinde özellikle Marmara’nın doğusu, Trakya’nın batısı ve Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji’den sağanak uyarısı 6 il ve çevresinde gök gürültülü yağış bekleniyor

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

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