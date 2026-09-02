15 yıllık birikimini bu işe yatırdı! Elazığ’da döner bıçağı kadın girişimcinin elinde

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Tezgah başında döner keserken müşterilerden aldığı tepkileri aktaran Alpsoy, "Mustafapaşa Mahallesi'nde dükkanı açtıktan sonra özellikle kadın müşterilerimiz çok memnun kaldı, herkes içeri rahatça girip yemeğini yiyebiliyor. Döner tezgahının başına geçip o büyük döner bıçağıyla dönen döneri kendim kesiyorum. Bazen gelen müşteriler 'Usta yok mu?' diye soruyor, tezgahtaki ustanın ben olduğumu görünce önce çok şaşırıyorlar, sonra da tebrik edip memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bütün sorumluluk ve yük bende olduğu için işin zorluğu var ama yanımda çalışan 3-4 kişiyle birlikte bu işi yapmaktan çok mutluyum. Bence kadınlar daha hijyenik çalıştığı için yemek sektörü başta olmak üzere her alanda cesaretle yer almalılar" şeklinde konuştu.