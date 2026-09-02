Marmara Denizi'nde gemi kazası: Alsu ile Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştı, 10 personelle irtibat kesildi!

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Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.