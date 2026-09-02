Marmara Denizi'nde gemi kazası: Alsu ile Tuğberk İmamoğlu gemileri çarpıştı, 10 personelle irtibat kesildi!
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu deniz kazası meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halindeki "Alsu" isimli yük gemisi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden "Tuğberk İmamoğlu" isimli Türk bayraklı ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
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Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli’ye giden Türk Bayraklı 89,98 metre uzunluğunda 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
ALSU isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "02.09.2026 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır.
Olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir.
'10 PERSONELLE İRTİBAT KURULAMIYOR'
Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ALSU isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta olduğu görülmüştür. Ancak TUĞBERG İMAMOĞLU İsimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup, bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.