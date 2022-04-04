Meteoroloji'den o ilimiz için uyarı! Yarın başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Burdur’da 5 Nisan Salı günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
04.04.2022 - 18:52 |
Vatandaşlar fırtınadan kaynaklı olumsuzluklara karşı uyarıldığı açıklamada, “Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve hızı saatte 40-70 kilometre olan fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerdeki toz savrulmalarına karşı tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.