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Meteoroloji'den o ilimiz için uyarı! Yarın başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Burdur’da 5 Nisan Salı günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

04.04.2022 - 18:52 |
Meteoroloji'den o ilimiz için uyarı! Yarın başlıyor!

Vatandaşlar fırtınadan kaynaklı olumsuzluklara karşı uyarıldığı açıklamada, “Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve hızı saatte 40-70 kilometre olan fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, iç kesimlerdeki toz savrulmalarına karşı tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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