Meteoroloji'den Muğla için turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat

20.12.2025 - 14:17Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Muğla'yı turuncu kodla uyardı. Yapılan tahminlere göre Muğla ve çevresi bu gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2025 Muğla hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yağışlı hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren öncelikle Muğla’nın doğu ilçelerinde etkisini gösterecek.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Şanlıurfa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATMAN 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARDİN 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TURUNCU KODLU UYARI

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından uzak durmalarını ve açık alanlardaki eşyalarını fırtınaya karşı sabitlemelerini öneriyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.

