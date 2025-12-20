Meteoroloji'den Muğla için turuncu kodlu uyarı! Bu geceye dikkat
Meteoroloji Muğla'yı turuncu kodla uyardı. Yapılan tahminlere göre Muğla ve çevresi bu gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2025 Muğla hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre, yağışlı hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren öncelikle Muğla’nın doğu ilçelerinde etkisini gösterecek.
Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
TURUNCU KODLU UYARI
Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından uzak durmalarını ve açık alanlardaki eşyalarını fırtınaya karşı sabitlemelerini öneriyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor.