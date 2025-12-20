Meteoroloji uyardı! Hava değişiyor: 28 ilde sağanak, 10 ilde kar bekleniyor

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.