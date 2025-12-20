Meteoroloji uyardı! Hava değişiyor: 28 ilde sağanak, 10 ilde kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olurken, diğer bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak asıl değişim hafta başından itibaren başlayacak. Pazartesi günü itibarıyla kuvvetli sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
Yeni haftada ise 10 ilde kar ve karla karışık yağmur, 28 ilde ise sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Bilecik, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Isparta, Karaman, Mersin, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Amasya, Sinop, Bartın, Zonguldak, Karabük illerinde sağanak yağış, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat illerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.