Meteoroloji'den Muğla geneli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
11.02.2026 - 22:00Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla geneli Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde olacak.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.