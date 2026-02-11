Meteoroloji'den Muğla geneli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2), kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.