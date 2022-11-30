Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yağışın Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde etkili olacağını duyurdu. Yağışın, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtilen açıklamada, "Yağmurun İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

TRAKYA'YA DA UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya’da görülecek kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ve batı ilçeleri (Kofçaz, Demirköy, Merkez, Babaeski ve Pehlivanköy) ve Tekirdağ’ın batı kesimlerinde (Hayrabolu ve Malkara) yerel olmak üzere kuvvetli (21–60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.