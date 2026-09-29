Meteoroloji’den Karadeniz için sarı kodlu uyarı! Metrekareye 60 kilogram yağış bekleniyor
29.09.2026 - 16:09Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için sarı kodlu sağanak uyarısında bulundu. Sinop, Samsun ve Ordu başta olmak üzere bölgede gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 60 kilograma ulaşabileceği bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun ve Ordu'nun da yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yağışların bazı bölgelerde metrekareye 60 kilograma kadar ulaşmasının beklendiği bildirilen uyarıda, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.