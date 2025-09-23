Meteoroloji'den Adana için sıcaklık uyarısı: 40 dereceye yaklaşıyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugün artacağı belirtildi. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında olan hava Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ADANA'DA SICAKLIK 40 DERECEYE DAYANACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye'nin bazı illerinde hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak. Günün en yüksek sıcaklığı ise 37 dereceyle Adana’da ölçülecek.

Osmaniye’de sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, Hatay, Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde termometreler 35 derece civarında seyredecek.

İşte bazı illerde hava durumu



İstanbul: 27°C

Ankara: 28°C

İzmir: 31°C

Çanakkale: 30°C

Manisa: 35°C

Denizli: 35°C

Adana: 37°C

Hatay: 35°C

Antalya: 32°C

Bolu: 29°C

Trabzon: 23°C

Rize: 25°C

Artvin: 27°C

Erzincan: 26°C

Malatya: 28°C

Diyarbakır: 30°C

Gaziantep: 32°C