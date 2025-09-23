Meteoroloji'den Adana için sıcaklık uyarısı: 40 dereceye yaklaşıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Eylül 2025 hava durumu raporunu il il paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar artarken bugün en yüksek hava sıcaklığının Adana'da olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugün artacağı belirtildi. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında olan hava Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
ADANA'DA SICAKLIK 40 DERECEYE DAYANACAK
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Türkiye'nin bazı illerinde hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak. Günün en yüksek sıcaklığı ise 37 dereceyle Adana’da ölçülecek.
Osmaniye’de sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, Hatay, Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde termometreler 35 derece civarında seyredecek.
İşte bazı illerde hava durumu
İstanbul: 27°C
Ankara: 28°C
İzmir: 31°C
Çanakkale: 30°C
Manisa: 35°C
Denizli: 35°C
Adana: 37°C
Hatay: 35°C
Antalya: 32°C
Bolu: 29°C
Trabzon: 23°C
Rize: 25°C
Artvin: 27°C
Erzincan: 26°C
Malatya: 28°C
Diyarbakır: 30°C
Gaziantep: 32°C