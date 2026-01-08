Meteoroloji 'yeniden kuvvetli kar yağacak' dedi tam 37 ili uyardı! Kar yağışı günlerce sürecek

Haberin Devamı

Meteoroloji Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgede beklenen kuvvetli kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, "Cuma günü ilk saatlerden itibaren Batman'ın kuzeyi Beşiri, Sason, Kozluk, Şırnak’ın doğusunda Beytüşşebap, Uludere, Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda Kulp ve Siirt’in doğusunda Pervari'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar, 20 santimetre ve üzeri şeklinde olması beklenen yağışlar cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini dürdürecek. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevre illeri için kar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren de Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı uyarısı:

Uzmanlar; bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiler. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Kuvvetli rüzgar uyarısı da yapılırken, "Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Bingöl il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Tunceli il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

38 İLDE YAĞACAK

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre, yurdun doğusu ve iç kesimleri yeniden kara teslim olacak. Ankara başta olmak üzere tam 38 ilde yarın kuvvetli kar bekleniyor. Günlerce sürecek olan kar yağışı pazartesi ve salı günü İstanbul'u da vuracak.

İŞTE O İLLER

Bilecik, Uşak, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Bolu, Burdur, Afyon, Konya, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Van, Hakkari, Kahramanmaraş, Iğdır