Meteoroloji uzmanından İstanbul için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların 18 Ocak 2022 akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm. üzeri), Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının 19 Ocak 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

BATMAN

Meteoroloji'den Batman ve çere illeri için yeni bir kar yağışı uyarısı daha geldi. Yarın öğleden sonra başlayacağı belirtilen kar yağışı 2 gün sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede beklenen yağışların 18.01.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren (Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır çevreleri, Batman'ın kuzeyinde) yoğun kar (20 cm. üzeri), bölgenin güneyinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın güneyinde) kuvvetli yer yer yoğun kar (10-30 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, Çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

İSTANBUL İÇİN UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Prof. Dr. Şen, “Gece yarısından sonra Marmara ve Ege de yağış başlıyor. Marmara’da ve Batı Akdeniz’de yağmur iç Ege de kar bekleniyor. Yarın öğleden sonra sıcaklıklar kuzey bölgelerden başlayarak 6 ila 7 derece düşecek. Ege ve Akdeniz kıyıları hariç karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış var” dedi.

Şen, “İstanbul dahil Marmara’nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur akşam kar olabilir. KAR İstanbul’da 24 saat kalacak Yoğun bir yağış olmayacak. Çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık Bugün 10 yarın akşam 2 derece şeklinde olacak. Batı Karadeniz Güney Doğu Anadolu ile Elazığ, Malatya çevrelerinde ve kar yarın ve çarşamba yoğun” şeklinde açıklamalarda bulundu.