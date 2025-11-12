GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji uyarmıştı! Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç yandı
Meteoroloji uyarmıştı! Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç yandı

Meteoroloji uyarmıştı! Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç yandı

12.11.2025 - 00:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BARTIN (İHA)

Meteorolojinin yağmur uyarısı yaptığı Bartın'da bir garaja yıldırım düştü. Çıkan yangında 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E’ye ait bir evin garajına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte garajda bulunan traktör ve kamyonet yanmaya başladı. Bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken yanan 2 araç ise kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunulan Bartın'da akşam saatlerinde gök gürültüsü ile başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

