Meteoroloji uyardı! Hava değişiyor, çok kuvvetli geliyor

19.11.2025 - 10:37
Bengül Arıca
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre; İzmir, Çanakkale çevrelerinde yağmur beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

