Meteoroloji uyardı! Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde fırtına

Haberin Devamı

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından 'Deniz Uyarısı' başlığıyla yapılan uyarıda Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın cuma (19.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma (19.09.2025) günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın cumartesi (20.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği açıklamaları yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, Cuma (19.09.2025) günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma (19.09.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Düzce’de 18 Eylül 2025 günü kuvvetli yağış bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haberin Devamı

Yağışın 18 Eylül 2025 günü saat 06:00 ile 19 Eylül 2025 saat 06.00 arasında etkili olması bekleniyor.