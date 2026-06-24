Aydın'da ulaşım seferberliği! 17 ilçede eş zamanlı çalışma başladı

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Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Işıklı, Yaşar Kemal ve Batı Çevre Bulvarlarında, Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman ve Kubilay Caddelerinde, Ortaköy ve Akkoz Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Nazilli ilçesinde Aşağı Örencik, Ketenova, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Atburgazı, Kisir, Ağaçlı, Karacahayıt ve Sazlı Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Gazi Bulvarı'nda, Kirazlı ve Soğucak Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir, 1001, Tutay ve Aytepe Caddelerinde, Akbük Mahallesi yolunda, Akyeniköy ve Balat Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Fatih Rüştü Zorlu Caddesi ile Yaykın, Yazır, Işıklar ve Güzelbeyli Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar ve Hacıhamzalar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Arpadere, Cılımbız ve Hacıaliobası Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Musakolu, Gencelli, Başaran, Aksaz ve Çobanisa Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Ketenyeri, Karatepe ve Ilıdağ Mahallelerinde, Çine ilçesinde Evciler ve Akdam Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Mestanlar ve Karaçakal Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Kılavuzlar Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesinde Kemer, Yazıkent, Karabağ, Madran, Akseki ve Yeşil Yenice Mahallelerinde, Germencik ilçesinde muhtelif noktalarda, Buharkent ilçesinde Kızıldere Mahallesi'nde ve Karpuzlu ilçesinde Ektirli Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.