Aydın'da ulaşım seferberliği! 17 ilçede eş zamanlı çalışma başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler'den Didim'e, Nazilli'den Söke'ye kadar 17 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarla hem ulaşım altyapısı güçlendiriliyor hem de trafik güvenliği artırılıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor.
Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Işıklı, Yaşar Kemal ve Batı Çevre Bulvarlarında, Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman ve Kubilay Caddelerinde, Ortaköy ve Akkoz Mahalleleri ile muhtelif noktalarda, Nazilli ilçesinde Aşağı Örencik, Ketenova, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Atburgazı, Kisir, Ağaçlı, Karacahayıt ve Sazlı Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde Gazi Bulvarı'nda, Kirazlı ve Soğucak Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir, 1001, Tutay ve Aytepe Caddelerinde, Akbük Mahallesi yolunda, Akyeniköy ve Balat Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Fatih Rüştü Zorlu Caddesi ile Yaykın, Yazır, Işıklar ve Güzelbeyli Mahallelerinde, Koçarlı ilçesinde Çulhalar ve Hacıhamzalar Mahallelerinde, İncirliova ilçesinde Arpadere, Cılımbız ve Hacıaliobası Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Musakolu, Gencelli, Başaran, Aksaz ve Çobanisa Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Ketenyeri, Karatepe ve Ilıdağ Mahallelerinde, Çine ilçesinde Evciler ve Akdam Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde Mestanlar ve Karaçakal Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Kılavuzlar Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesinde Kemer, Yazıkent, Karabağ, Madran, Akseki ve Yeşil Yenice Mahallelerinde, Germencik ilçesinde muhtelif noktalarda, Buharkent ilçesinde Kızıldere Mahallesi'nde ve Karpuzlu ilçesinde Ektirli Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Altyapıdan üstyapıya, her alanda yatırım ve projelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.