Meteoroloji uyardı! Aydın'da yaşayanlar dikkat: 9 saat sürecek

Meteoroloji, Nazilli’den Karacasu’ya kadar doğu ilçelerini etkilemesi beklenen kuvvetli sağanak, dolu ve şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Aydın'ın doğu ilçelerinde 13 Haziran 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi.



Meteoroloji'den yapılan uyarıda, yağışların 12.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.