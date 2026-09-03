GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji il il açıkladı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı

Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı

03.09.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı

Meteoroloji 3 Eylül 2026 hava durumu tahminini açıkladı. Karadeniz’in bazı kesimlerinde sağanak, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte 3 Eylül il il hava durumu raporu....

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 3 Eylül 2026 Perşembe günü için yayımladığı tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ’DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların aralıklarla ve yerel olmak üzere sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde de sağanak geçişleri yaşanacak. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus görülebilecek.

Meteoroloji il il açıkladı Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların yüksek değerlerde olması beklenirken, diğer bölgelerde de yaz sıcakları etkisini sürdürecek.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz’de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

İLGİLİ HABER

Dünyayı şoke eden felaketin anatomisini çıkardı! Türkiye’de benzeri yaşanabilir mi? İşte en kritik aylar
Dünyayı şoke eden felaketin anatomisini çıkardı! Türkiye’de benzeri yaşanabilir mi? İşte en kritik aylar

MGM’nin 3 Eylül tahmininde özellikle Karadeniz’de yağış, iç kesimlerde ise sis ve pus öne çıkarken, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Haberin Devamı

İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Güncel Haberler

Belediye Başkanı köye taşınana ev ve iş veriyor: 200 kişilik kontenjan var
#Gündem

Belediye Başkanı köye taşınana ev ve iş veriyor: 200 kişilik kontenjan var

Ağrı’da alternatif tarım yüzleri güldürdü! Bu ürünleri eken çiftçinin kazancı katlandı
#Gündem

Ağrı’da alternatif tarım yüzleri güldürdü! Bu ürünleri eken çiftçinin kazancı katlandı

Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!
#Gündem

Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!