Meteoroloji il il açıkladı! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 3 Eylül 2026 Perşembe günü için yayımladığı tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

KARADENİZ’DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların aralıklarla ve yerel olmak üzere sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde de sağanak geçişleri yaşanacak. Sabah ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus görülebilecek.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların yüksek değerlerde olması beklenirken, diğer bölgelerde de yaz sıcakları etkisini sürdürecek.

MARMARA VE KUZEY EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz’de ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

MGM’nin 3 Eylül tahmininde özellikle Karadeniz’de yağış, iç kesimlerde ise sis ve pus öne çıkarken, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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İL İL HAVA DURUMU

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38