Ağrı’da alternatif tarım yüzleri güldürdü! Bu ürünleri eken çiftçinin kazancı katlandı

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İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Yurtpınar köyünde çiftçilik yapan Doğan Kaya'nın tarlasında hasada katılarak üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hüseyinoğlu, "Bugün ilimiz merkez ilçesine bağlı Yurtpınar köyünde Doğan Kaya isimli yetiştiricimizin bahçesindeyiz. Yetiştiricimiz 40 dönüm alanda karpuz ve kavun yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin dekar alanda kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapıldı. Dekara ortalama 2 bin kilogram verim bekleniyor. Tabii çiftçilerimizin beklentisi biraz daha yüksek. Amacımız birim alanda elde edilen verimin ve çiftçi gelirinin artırılmasını sağlamak" dedi.