Belediye Başkanı köye taşınana ev ve iş veriyor: 200 kişilik kontenjan var

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SİCİLYA'DA 1 EUROYA EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!



Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği proje oldukça cazip görünse de evi satın almak isteyenleri önemli bir şart ve sorumluluk bekliyor. İşte Sicilya'daki 1 euroluk ev projesinin tüm detayları ve aranan o şart...