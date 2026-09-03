Belediye Başkanı köye taşınana ev ve iş veriyor: 200 kişilik kontenjan var
Bir belediye başkanı, köyde giderek düşen nüfusa bir çare buldu. İspanya'da Cuenca eyaletine bağlı Santa Cruz de Moya köyüne taşınana iş ve ev vermeye hazır olan belediye başkanı, köyün yeni sakinlerin bekliyor.
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200 kişinin yaşadığı Santa Cruz de Moya bölgesi taşınacak yeni sakinlerini beklemeye başladı.
Belediye Başkanı, yayınladığı bir videoda kırsal bölgelerin olanaklardan yoksun olduğuna dair yerleşik algıyı kırmayı hedeflediklerini belirtti. Beldede eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin eksiksiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Büyük şehirlerde yaşanan konut krizinin aksine, Santa Cruz de Moya'da kullanılmayan ve kiralanabilecek çok sayıda müstakil ev yer alıyor.
Yerel yönetim, bu durumun özellikle uzaktan çalışan profesyoneller ve sakin bir yaşam ortamı arayan aileler için erişilebilir bir seçenek sunduğunu belirtiyor.
Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık, badem ve zeytinyağı üretimi ile ormancılığa dayanan beldede en büyük sorun ise nitelikli iş gücü temini.
Öncelikli ihtiyaç duyulan meslek grupları:
İnşaat ustaları, elektrikçiler ve su tesisatçıları
Yaşlı bakım personelleri ve hasta bakıcılar
Tarım ve orman işçileri
SİCİLYA'DA 1 EUROYA EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!
Dünyanın dört bir yanından başvuruların kabul edildiği proje oldukça cazip görünse de evi satın almak isteyenleri önemli bir şart ve sorumluluk bekliyor. İşte Sicilya'daki 1 euroluk ev projesinin tüm detayları ve aranan o şart...
Belediye tarafından başlatılan kentsel dönüşüm ve nüfusu canlandırma hamlesinde mülkler sembolik olarak 1 eurodan el değiştiriyor. Ancak belediyenin alıcılardan tek ve en önemli şartı: Satın alınan evin belirlenen süre içinde kapsamlı bir restorasyon projesiyle tamamen yenilenmesi.
Alıcıların projeye başvurabilmesi ve mülkü teslim alabilmesi için şu koşulu sağlaması gerekiyor:
Belirlenen takvim içinde detaylı tadilat/inşaat planının belediyeye sunulması ve yenilemenin tamamlanması şart koşuluyor.
Evler; kişisel konut, yazlık, pansiyon, butik otel veya sanat atölyesi/ofis olarak değerlendirilebilecek.
Naro Belediyesi'nin başlattığı bu fırsata sadece İtalyan vatandaşları değil; reşit olan tüm yabancı ülke vatandaşları, şirketler, dernekler ve vakıflar da başvurabiliyor.
Adaylar internet üzerinden satışta olan evlerin fotoğraflarını, konumlarını ve yapısal durumlarını inceleyerek doğrudan başvuruda bulunabiliyor.