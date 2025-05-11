Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 kent için sarı alarm var: Saat verildi
10 kent için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji yetkilileri saat verdi. Vatandaşları sel, su baskını gibi afetlere karşı uyaran kurum il il detayları açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Osmaniye, Adana'nın kuzey ve doğusunda, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Mersin'in doğusunun iç kesimlerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, Sivas ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Ordu ve Giresun'un da iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
10 KENT İÇİN SARI ALARM
Adana, Giresun, Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye
BİRDEN BASTIRDI BİR KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kentte etkili olan dolu yağışı bir anda kent merkezini beyaza bürüdü, trafikte seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan yağış bir anda doluya dönüştü. Dolu ile birlikte hayat bir anda felç oldu. Özellikle sürücüler araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Dolu yağışından ekili alanlar da zarar gördü.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı bulutlu 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31