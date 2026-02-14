GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu

14.02.2026 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, yarın sabah saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Pazar günü (15.02.2026) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü (16.02.2026) sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Güncel Haberler

Muğla Datça'da ‘Badem Çiçeği Festivali’ renkli görüntülerle devam ediyor
#Gündem

Muğla Datça'da ‘Badem Çiçeği Festivali’ renkli görüntülerle devam ediyor

Evlenecek gençlere müjde! 50 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak
#Gündem

Evlenecek gençlere müjde! 50 bin TL geri ödemesiz destek sağlanacak

Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu
#Gündem

Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu