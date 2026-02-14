Meteoroloji Bodrum-Kaş arası fırtına uyarısında bulundu

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, Pazar günü (15.02.2026) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü (16.02.2026) sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.