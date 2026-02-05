GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

05.02.2026 - 19:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BAYBURT (İHA)

Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Bayburt çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 6 Şubat Cuma günü Bayburt çevrelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgaın saatte 50 ila 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Uyarıda, beklenen hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.

Güncel Haberler

Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
#Gündem

Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Balıkesir Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın gözbebeği oldu
#Ekonomi

Balıkesir Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın gözbebeği oldu

Kirkor Dağı eteklerinde Van Gölü Ekspresi’nin manzarası hayran bıraktı
#Gündem

Kirkor Dağı eteklerinde Van Gölü Ekspresi’nin manzarası hayran bıraktı