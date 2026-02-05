Meteoroloji Bayburt’u uyardı: Yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 6 Şubat Cuma günü Bayburt çevrelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgaın saatte 50 ila 80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Uyarıda, beklenen hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi.