Meteoroloji açıkladı Ordu, Türkiye’de en çok yağış alan il oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Şubat saat 06.00 ile 27 Şubat saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen toplam yağışların miktarını paylaştı. Verilere göre son 24 saatte en çok yağış düşen il 162.5 mm yağış ile Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi oldu. Samsun’un Salıpazarı ilçesi Suluca Mahallesi 151.6 mm yağış ile ikinci sırada yer alırken, yine Salıpazarı ilçesinin Düzdağ Yaylaköy Mahallesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Bir süredir yağış almayan Ordu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. 2 gündür etkili olan yağışlı hava ile birlikte hava sıcaklıkları da şehir merkezinde 4 dereceye kadar geriledi.