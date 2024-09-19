Meta’yı bekleyen dev ceza: 10 milyar doları aşabilir

Meta, Avrupa Birliği'nden (AB) sınıflandırılmış reklam pazarında rekabeti bozma iddiaları nedeniyle ağır bir para cezası alma riskiyle karşı karşıya.

AB düzenleyicileri, Meta'nın ücretsiz Marketplace hizmetlerini sosyal ağ platformu Facebook ile birleştirerek rakiplerini zayıflatmaya çalıştığını iddia ediyor.

ANTİTRÖST SORUŞTURMASI

Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü bu antitröst soruşturması, Meta'nın rakiplerine karşı pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddialarına dayanıyor.

2019 yılında başlatılan soruşturma, Meta'nın Facebook platformu üzerinden topladığı verilerle ücretsiz hizmetler sunduğu, ancak bu verilerden kâr elde ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili.

Aralık 2022'de yapılan ön bulgulara göre, Meta'nın çevrimiçi sınıflandırılmış reklamlar pazarında rekabeti bozduğu ve bu verileri kullanarak kullanıcılarına reklam satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eğer Meta suçlu bulunursa, şirket, 2023 yılı için yaklaşık 135 milyar dolar olan yıllık gelirinin yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

Haberin Devamı

Bu, dünya çapındaki teknoloji devleri için ciddi bir yaptırım anlamına geliyor. Ancak düzenleyiciler daha düşük para cezaları uyguluyor.

GÜCÜNÜ KÖTÜYE KULLANDI

Meta, bu iddialara karşı savunma yaparak, Facebook Marketplace'in son derece rekabetçi bir pazarda faaliyet gösterdiğini ve rakiplerin verilerini kullanarak onlarla rekabet etmediğini belirtti.

Bu kararın, AB'nin rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager'ın görev süresi dolmadan sonuçlandırılması bekleniyor. Vestager, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine karşı aldığı sert antitröst önlemleriyle tanınıyor.

Google'a karşı açılan davada AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, arama motoru devinin kendi alışveriş hizmetlerini rakiplerine karşı ön plana çıkararak pazar gücünü kötüye kullandığına karar verdi.

Bu zafer, Vestager'ın teknoloji devlerine karşı aldığı bir başka büyük başarı olarak görülüyor. Meta ve diğer teknoloji devleri üzerindeki küresel baskılar artıyor. Meta, yalnızca AB'de değil, diğer yargı bölgelerinde de büyük baskı altında.

Haberin Devamı

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Meta'nın rakip işletmelerden topladığı verileri nasıl kullandığına dair bir soruşturma başlatmıştı.

ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

AB'nin Meta'ya karşı alacağı karar, dünya genelinde büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabeti bozma iddialarına karşı yürütülen diğer davalara da örnek teşkil edebilir.

Özellikle Meta antitröst davası ve Facebook Marketplace'in rekabeti bozduğu iddiaları, teknoloji devlerinin küresel piyasalardaki etkilerini sınırlamak isteyen düzenleyicilerin göz önünde bulundurduğu kilit meseleler arasında yer alıyor.