Mesaileri başlayan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiye alacak

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Hatay'da termometreler 30 dereceyi aştı ve Amik Ovası'nda tarımsal faaliyetler başladı. Yüksek sıcakların kendini hissettirmesiyse en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan işçilerini etkiliyor. Reyhanlı ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde 100 dönümlük nektari bahçesinde meyve seyreltmesi yapan tarım işçileri, bin 100 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyor. Geçtiğimiz 2025 yılında yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Aşırı sıcaklılara rağmen zorlu şartlarda mesai yapan tarım işçileri, sıcaklığın yüksek olduğu günlerde ekmek parası için mesai yaparak çalışmaya devam ediyor.



"Geçen yıl yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu"

Nektarin bahçesinde bin 100 TL yevmiye çalıştıklarını ifade eden tarım işçisi Ali Yumuşak, "Burası nektari bahçesindeyiz ve burada seyreltme yapıyoruz. Seyreltme yapmasak meyve bozulur ve büyümez. Buda hasadın kötü olmasını neden olur. Seyreltmede nektarinin aralarında açıklık olması gerekiyor. Her dalda en az 4 iken en fazla 7 tane olması gerekiyor. Sabah işe 6'da geliyoruz, öğlen 1 gibi de çıkıyoruz. Havalar sıcak ve sıcakta da zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Yevmiyeler bin 100 TL oldu. Geçen yıl yevmiye 920 TL iken bu yıl zamlanarak bin 100 TL oldu. Büyük nüfusu olup da tek kişinin çalışmasıyla yetmiyor" dedi.







"Ben 4 yıldır bu işi yapıyorum, yevmiye bin 100 TL ama pek de iyi değil"

Sıcak havada çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Hüseyin Şanverdi, "Burada nektari meyvesinin seyreltmesini yapıyoruz. Seyreltme yapmazsak; meyveler büyümez, küçük kalır ve bozulmaya mahkumdur. Sabah 05.30'da evden çıkıyoruz ve 6 gibi burada oluyoruz. Öğlen 1'e kadar çalışıp paydos veriyoruz. Ben 4 yıldır bu işi yapıyorum. Havalar sıcaktan olduğu için etkileniyoruz anca rüzgar olduğu zaman serinliyoruz. Rüzgar durduğunda yine sıcak oluyor ve yapacak bir şey yok. Bu sıcak havada çalışmak yorucu oluyor ve yevmiye bin 100 TL bizim elimizde kalan bin TL iken o da bize yetmiyor" ifadelerini kullandı.