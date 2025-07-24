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Mersin'in Mut ilçesinde şoke eden olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

24.07.2025 - 12:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)-

Mersin'in Mut ilçesinde şoke eden olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.D. (47), tartıştığı annesi Belkıs Durmuş'u (67) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen A.D., annesi Belkıs Durmuş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce A.D., annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Belkıs Durmuş'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan A.D. ise emniyete götürüldü.

Belkıs Durmuş'un eşinden bir süredir ayrı olduğu ve oğluyla birlikte yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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