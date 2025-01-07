Mersin'de zehirlenme faciası: 2 çocuk öldü, 5 kişi tedavi altında

Olay, ilçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi 4312 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

Olayın tam olarak neden olduğu belli olmazken kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı Polis Olay Yeri İnceleme, Adana ve Mersin'den gelen AFAD ile sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler koruyucu kıyafetlerle eve girerek inceleme yaptı.

Yeşilevler Mahalle Muhtarı Mehmet Metin de ekiplerin olayla ilgili evde çalışma yaptığını, henüz neden yaşandığının belli olmadığını söyledi.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 kişinin Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.

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