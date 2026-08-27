Dronla tespit edildiler! İstanbul’da uyuşturucu baskını: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine 26 Temmuz’da dron ile havadan takip edilerek tespit edilen şüpheliler G.A.S. (23), M.A. (23), S.C. (38), C.K.U. (33) ve M.B.D. (68) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan yapılan kontrollerde şüphelilerden S.C.’nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.