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Dronla tespit edildiler! İstanbul’da uyuşturucu baskını: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

27.08.2026 - 11:23Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir
Dronla tespit edildiler! İstanbul’da uyuşturucu baskını: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve 97 bin 100 lira ele geçirildi. Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de yakalanan şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine 26 Temmuz’da dron ile havadan takip edilerek tespit edilen şüpheliler G.A.S. (23), M.A. (23), S.C. (38), C.K.U. (33) ve M.B.D. (68) gözaltına alındı.

Dronla tespit edildiler İstanbul’da uyuşturucu baskını: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 595 gram marihuana, bin 420 uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 50 fişek ve 97 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Öte yandan yapılan kontrollerde şüphelilerden S.C.’nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

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