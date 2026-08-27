Şanlıurfa'da 'yeşil altın' mesaisi başladı: Tescilli Urfa keten köyneği ve antep fıstığında hasat heyecanı!

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Çuvallara konulduktan sonra işlenmek için sanayi bölgesine götürülüyor. Su altı yaş fıstık 245 liradan işlem görüyor. İç fıstık ise bin 700 ile 2 bin lira arasında işlem görüyor" diye konuştu.



Hasat edilen ürünlerin işleme ve paketleme süreçlerinin ardından iç ve dış pazarlara sunulması bekleniyor.