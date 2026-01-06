GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Mersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

06.01.2026 - 23:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin), (DHA)

Mersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Mersin’in Silifke ilçesinde bahçe çalışması sırasında üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kaya parçaları altında kalan Ekrem Yamşah (20), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah, üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yamşah’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yamşah'ın cenazesi hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersinde üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Güncel Haberler

Suriye ve İsrail anlaştı: Ortak koordinasyon mekanizması kurulacak
#Dünya

Suriye ve İsrail anlaştı: Ortak koordinasyon mekanizması kurulacak

Mersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü
#Gündem

Mersin'de üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Türkiye'nin havası en kirli ili belli oldu! Sebebi ise yurt dışında yatıyor
#Gündem

Türkiye'nin havası en kirli ili belli oldu! Sebebi ise yurt dışında yatıyor