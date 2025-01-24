Mersin'de sıkı denetim! Limon suyu görüntüsü verilmiş soslar satılmayacak

Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği gereğince 1 Ocak'tan itibaren limon suyu görünümü verilen, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle üretilen yapay limon suyu gibi ürünlerin yurt içinde piyasaya da satılması ve kullanılması yasaklandı. Satış ve kullanımının yasaklanması nedeniyle ülke genelinde üretilen yaklaşık 2 milyon ton limondan yarısından fazlasının yetiştirildiği Mersin'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından da denetimler başlatıldı. Örnek olması ve yurt genelinde dikkat çekmesi amacıyla il geneli başta olmak üzere kentteki üretimin yüzde 50'den fazlasının yapıldığı Erdemli ilçesinde ekipler sahaya çıktı, satış ve tüketim noktalarında çalışma yaptı.

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ESNAF LİMON YİYEREK MESAJ VERDİ

Ekiplerin denetleme çalışmasına İl Müdürü Erdem Karadağ da katıldı. Esnaf ise 'limonun başkentinde limon varken, ne olduğu belli olmayan sos ve yapay suları kullanmadıklarını' söyledi. Bir esnafın da, "Limon suyu kullanmaya gerek yok, limon memleketindeyiz, taze taze limonlarımızı kullanıyoruz. Bunu böyle yiyebilirsiniz" diyerek yemesi dikkat çekti. Alınan kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte, bahçedeki limonlara talebin artacağı, kilogramı maliyetinin altında olarak 5-6 TL'ye satılan limonun fiyatının artacağı ve üreticisine katkı sağlamasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

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"DENETİMLERİ HASSAS OLARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Bakanlıklarının Türk Gıda Kodeksi üzerinden birtakım düzenlemeler yaptığını belirten İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ, "Bu düzenlemeler neticesinde limon suyu izlenimi veren bazı ürünlerin üretilerek piyasaya arzı ve raflarda satışı yasaklanmış oldu. Bugün yaptığımız denetimlerde de satış ve tüketim yerlerinden bu ürünlerin olup olmadığına baktık. Bu konuda denetimleri hassas olarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.





Gerçek limondan, limon sularının üretileceğine değinen Karadağ, "Artık limonlu sos, limon aromalı gibi sosların üretilmeyecek. Dolayısıyla limon tüketimini de artırmış olacak, üreticiye yarayacak. Üreticilerimizin ürettiği limonun pazar değeri de artmış olacak" diye konuştu. Ülke genelinde denetimlerin yapıldığına da dikkat çeken Karadağ, Türkiye'de en çok limon üretiminin yapıldığı il Mersin, ilçe ise Erdemli olduğu için bu denetimleri Erdemli'den başlattıklarını sözlerine ekleyerek herkese taze sıkılmış limon suyu kullanmalarını tavsiye etti.