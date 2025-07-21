Mersin'de şiddetli dolu yağışı etkili oldu! Ekili alanlara zarar verdi

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İlçedeki Harfilli, Güneyli, Yağda, Küstülü ve Kızılen mahallelerinde öğle saatlerinde 10 dakika etkili olan dolu, açıkta yetiştirilen sebzeleri vurdu. Tarlalarda yetişen fasulye, kabak, biber, lahana ve domates gibi ürünler zarar gördü. Yağışın ardından tarlalara giden üreticiler, ürünlerinin büyük bir kısmının hasar gördüğünü ifade etti.

'HASAR TESPİTİ YAPILACAK'

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Şahin, “Öğle saatlerinde ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerimizde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle açık yetişen sebzelerimiz zarar gördü. En kısa sürede bölgeye giderek inceleme yapacağız ve hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çiftçilerimizin mağduriyetini en aza indirmek için gerekli girişimlerde bulunacağız” dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Harfilli Mahallesi’nde açıkta fasulye üretimi yapan Mehmet Göksel ise “Yaklaşık 10 dakika süren yağış, fasulyelerimizi ve diğer sebzelerimizi kullanılmaz hale getirdi. Biz üreticiler olarak yetkililerden destek ve yardım bekliyoruz” diye konuştu.