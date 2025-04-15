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Mersin'de ruhsatsız tatlı imalathanesi mühürlendi

15.04.2025 - 18:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Mersin'de ruhsatsız tatlı imalathanesi mühürlendi

Mersin'in Toroslar ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen tatlı imalathanesi mühürlendi.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selçuklar Mahallesi'ndeki depoda "merdiven altı" tatlı üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, ruhsatı ve baca sistemi bulunmayan, hijyen kurallarına uyulmayan kaçak imalathaneyi mühürledi.

Bozuk ve sağlıksız malzemelere imha edilmek üzere el koyan ekipler, deponun sahibi A.A. hakkında yasal işlem uyguladı.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, halk sağlığını tehdit eden kişilere taviz vermeyeceklerini belirtti.

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