Mersin'de kuvvetli yağış, su taşkınlarına neden oldu

09.09.2025 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'in belirli bölgelerinde aylar sonra etkili olan kuvvetli yağmur, dereleri coşturdu, su taşkınları meydana geldi.

Ülke genelinde bazı illerde olduğu gibi Mersin'de de bölgesel olarak yağışlar etkili oldu. Mezitli ilçesinde akşama doğru başlayan kuvvetli yağmur, trafikteki sürücüleri zaman zaman zorladı. Erdemli ilçesinde ise sıfır rakımdan bin 600 rakıma kadar yağmur yer yer kuvvetli olarak yağdı. Torosların eteğinde yer alan kırsal mahallelerden Sorgun'da yağış yer yer sele dönüştü. Yazın kuruyan Çampınarı Deresi de selle coştu. Olumsuz bir durum yaşanmazken, vatandaşların yağmurla coşan dere kenarlarına yaklaşmaması gerektiğine dair uyarı yapıldı.

Yüksek kesimlerde yağmurun ara ara etkili olabileceği bildirildi.

