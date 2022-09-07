Mersin'de korkutan orman yangını! Alevler geceyi aydınlattı, bölge tahliye ediliyor

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi. Rüzgarın da etkisi ile Kuzey doğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına ulaştı.

Gece olmasıyla birlikte alevler çevreyi aydınlattı. İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi.

13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman’dan destek geldiği kaydedildi.

Dik yamaçlardan aşağı süzülen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ederken, Silifke Jandarma ekipleri Hırmanlı Mahallesi'nde ve Sığırcık mevkiinde ikamet eden vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Arazözlerin yanında Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı iki adet TOMA yangın söndürmek için Hırmanlı mahallesine geldi. Yangın rüzgarın da etkisi ile şiddetini sürdürüyor. Hırmanlı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile yolu trafiğe kapattı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Gülnar’da başlayan yangın Silifke ilçemizdeki Hırmanlı Mahallemize sıçradı. Hırmanlı ve Sığırcık mevkiindeki evleri tedbir amaçlı boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere sevk ettik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13’te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır. Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir.

7 Eylül 2022 tarihinde ülkemiz genelinde 13 orman yangını, 9 kırsal alan yangını çıkmıştır. Bu yangınlardan 20’si kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürmektedir. Mersin/Gülnar ve Manisa/Soma’da çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları ise devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ederken, alevleri kontrol altına alma çalışmalarına Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan helikopterlerle destek verildiği belirtildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile destek sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, ”Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergâhından sağlanacaktır” denildi.

Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.