Mersin'de iki kızın severken ölümüne neden olduğu köpeğe otopsi yapılacak

Merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki bir cep telefonu dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki kız çocuğu cep telefonu satışı yapan dükkanının önünden geçerken kapıda bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Daha sonra kızlardan biri köpeği kucağına alarak sevmeye devam etti. Kızlar, bir süre sonra köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak dükkandan uzaklaştı.

KIZ ÇOCUKLARI HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

O sırada dükkandaki bir müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Kucağına aldığı köpeği veterinere götüren Akat, veterinerin köpeğin öldüğünü belirtmesi üzerine polis merkezine giderek kız çocuklarından 'köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri' iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat'ın şikayeti üzerine Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu belirtilen köpeğe otopsi yapılacağı öğrenildi.

OTOPSİ İÇİN KÖPEĞİ MEZARINDAN ÇIKARDI

Akat, olayın ardından polisin talebi üzerine köpeğini mezarından çıkararak otopsi yapılmak üzere polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Olayın aydınlatılması için köpeğe otopsi yapılacağının söylendiğini belirten Akat, polisin kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı iki kız çocuğunun ise ifadeleri alındıktan sonra yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldığını ifade etti. Akat, sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Öte yandan, köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlar ile köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Kız çocuklarının daha sonra yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına aldıkları, bir süre süre sonra da kapının önünde yere bırakarak köpeğe el sallayıp uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Ardından iş yeri sahibi Şahin Akat'ın köpeğinin yerde hareketsiz halde yattığını fark ederek kucağına aldığı görüldü.

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