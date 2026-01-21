Mersin'de deprem meydana geldi! Erdemli'den ilk görüntü geldi
21.01.2026 - 16:40Güncellenme Tarihi:
Mersin'in Erdemli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 16.12'de merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erdemli (Mersin)
Tarih:2026-01-21
Saat:16:12:17 TSİ
Enlem:36.6925 N
Boylam:34.10444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6Ic2gKlTAk@afadbaskanlik
7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.