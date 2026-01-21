Mersin'de deprem meydana geldi! Erdemli'den ilk görüntü geldi

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 16.12'de merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.