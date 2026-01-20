Termometreler eksiyi gördü, Mersin'de üreticinin zirai don nöbeti başladı

1

Türkiye'nin bir çok alanda olduğu gibi tarımda da önemli üretim merkezlerinden olan Mersin'de kış mevsiminde örtü altına üretim sürüyor. Sahil kıyısındaki ilçeler başta olmak üzere kent genelinde örtü altında domatesten salatalığa, çilekten muza kadar bir çok ürün yetiştiriliyor. Kış mevsimi nedeniyle hava durumunu yakından takip eden üreticiler ürünlerini soğuktan korumak için ise zaman zaman nöbet tutmak zorunda kalıyor. Meteorolojinin bugün için uyardığı soğuk hava ve zirai don nedeniyle termometreler sıfırı görmeden hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, sobaları yaktı sabaha kadar nöbet tuttu. Erdemli ilçesinde domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Üçtepe Mahallesi'nde de gece yarısından itibaren etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle seralarda sobalar yakılarak önlem alındı. Dışarısının eksi birleri gördüğü bugünde üreticiler, içerideki sıcaklığı 3 derecenin altına düşürmedi.