GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Mersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

09.12.2025 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi ile İbni Sina Bulvarı’nın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 ACB 121 plakalı otomobil ile 34 KGY 019 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Güncel Haberler

Ukrayna'da görev yapan İngiliz askeri hayatını kaybetti
#Dünya

Ukrayna'da görev yapan İngiliz askeri hayatını kaybetti

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
#Gündem

Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Mersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
#Gündem

Mersin Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı