Mersin için 'olağanüstü kuraklık' alarmı! 'Bunun için acil önlem almalıyız'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023'ün ilk kuraklık haritasını paylaştı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada birçok ilin 'olağanüstü kuraklık' yaşadığı belirlendi. İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere birçok ilde 'olağanüstü kuraklık' tehlikesi olduğu kaydedildi. Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, sürekli göç alan Mersin'e ilişkin su uyarısı yaptı.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME 'ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIK'

Mersin için 3-6-9 aylık değerlendirmelerin yapıldığına dikkati çeken Can, "Kasım, aralık, ocak aylarından oluşan 3 aylık değerlendirme raporunda; 'şiddetli kurak' ve bazı bölgeleri de 'çok şiddetli kurak' olarak belirlenmiş. 6 aylık değerlendirmeye baktığımızda ise 'çok şiddetli kurak' olarak değerlendirilmiş. Yağış miktarına baktığımızda; 2022 yılında 60 günün altında yağışlı gün sayımızın olduğunu görüyoruz. 2022 yılı Ocak ayı alansal yağış dağılımına baktığımızda; karşımıza 87,33 milimetre rakamı çıkıyor. 2023'te ise 33,22 milimetre rakamı karşımıza çıkıyor" dedi.

'KURAKLIK İÇİN ACİL ÖNLEM ALMALIYIZ'

Mersin'de hem içme hem de tarımsal sulamada bir baraj kullanıldığını belirten Can, "Şu an baktığımız zaman, barajın yüzde 15-16 civarında doluluk oranına sahip olduğunu görüyoruz. Pamukluk Barajı'mız yeni inşa edildi, su almaya çalışıyor. O barajımızda da bugün yüzde 34,2 oranında doluluk oranı olduğunu görüyoruz. Berdan Barajı'nın su seviyesi kritik seviyeye ulaştı; şu anda tarımsal sulamaya verilmiyor. Pamukluk Barajı'nın da isale hatlarının bir an önce kente verilerek su ihtiyacını karşılamalı. Hem yağış miktarlarına hem de barajlardaki doluluk oranına baktığımızda; Mersin'de ciddi bir kuraklık dönemi yaşanıyor. Bunun için acil önlemler almalıyız. Sularımızı tasarruflu kullanmamız lazım. Tarımda, sanayide su kullanımına dikkat etmeliyiz. Özellikle evlerimizde, iş yerlerimizde kişisel önlemler almak zorundayız. Suları boşuna akıtmamak gerekiyor. Eğer suyumuza sahip çıkmazsak, önümüzdeki aylarda hem bölgemizi hem de ülkemizi ciddi su sıkıntısı bekliyor diyebiliriz" diye konuştu.