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DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı

15.06.2025 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5 bin 550 avro" olduğu yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği ayakkabının iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmadığı, tamamen yerli üreticinin ürünü olduğu belirtildi.

Ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

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