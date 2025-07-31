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Meriç Nehri'nde 73 kiloluk yayın balığı yakalandı

31.07.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meriç Nehri'nde 73 kiloluk yayın balığı yakalandı

Edirne'de Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, 73 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

Yunanistan sınırında bulunan Meriç Nehri'nde, Edirneli amatör balıkçılar tarafından oltayla 73 kiloluk yayın balığı yakalandı. Nehirden güçlükle çıkarılan dev balık, hem çevredeki vatandaşlar hem de diğer balıkçılar tarafından ilgiyle izlendi.

Yayın balığının yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balığın nehirden çıkarılma sırasında balıkçıların zorlandığı görüldü.

Yetkililer, Meriç Nehri'nin doğal yapısının ve su seviyesinin büyük yayın balıklarının yaşamına elverişli olduğunu belirtiyor.

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