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Meriç Nehri'nde 70 yaşındaki balıkçı 69 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakaladı

Edirne'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Erdal Yaman’ın (70) ağına 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

15.01.2025 - 09:13 | | Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)-
Meriç Nehri'nde 70 yaşındaki balıkçı 69 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakaladı

Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Erdal Yaman’ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yaman, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yaman, 2.45 metre boya ve 69 kilogram ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti. Yaman, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını belirterek, avın bereketli geçtiğini söyledi. Erdal Yaman, boyundan uzun balığı restoranlara satacağını belirtti.

Meriç Nehrinde 70 yaşındaki balıkçı 69 kilogram ağırlığındaki yayın balığını yakaladı

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