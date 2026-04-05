Meriç Nehri taştı, sular yollara ulaştı

Haberin Devamı

Meriç Nehri'nin taşması sonucu nehir suları, Elçili-Uzunköprü yoluna ulaştı. Tarım arazileri de sular altında kaldı. Küplü ve Subaşı bölgelerinde ise yağış nedeniyle onarımı yapılan seddelerden yollara su gelmeye başladı. Bu durum, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilerken, bazı yolların geçici olarak riskli hale geldiği bildirildi.



Yetkililerden uyarılar ve çalışmalar

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri, taşkın bölgesinde izleme ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, su seviyesindeki artışın devam edebileceğini vurgulayarak, vatandaşları dere ve nehir kenarlarına yaklaşmamaları, araçlarını yüksek bölgelerde park etmeleri ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Öte yandan, tarım alanlarında zarar gören ürünlerin tespitine yönelik çalışmaların başladığı, ilgili kurumların çiftçilere destek sağlamak için koordineli bir şekilde çalıştığı öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri ise önümüzdeki günlerde de bölge genelinde sağanak yağışların etkili olabileceğini belirtti.